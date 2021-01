Zeven maanden cel voor doodschudden acht maanden oude stiefzoon

De 32-jarige Randy S. uit Deventer is dinsdag veroordeeld tot zeven maanden cel voor het doodschudden van zijn stiefzoon. De acht maanden oude baby overleed in het ziekenhuis aan de gevolgen van ernstig hersenletsel.

De straf die de rechtbank in Zwolle oplegt, is beduidend lager dan de door het Openbaar Ministerie geëiste negen jaar cel. De man was door het OM doodslag ten laste gelegd. De rechtbank vindt echter niet dat bewezen kan worden dat Randy S. zijn stiefzoon opzettelijk wilde doden. Wel is het kind als gevolg van zijn handelen overleden.

In paniek

S. trof op 9 februari 2018 naar eigen zeggen zijn stiefzoon niet-ademend in bed aan. Hij raakte in paniek en schudde het kind om het weer bij bewustzijn te brengen. “Daarom is niet overtuigend bewezen dat hij de kans op de dood van de baby bewust heeft aanvaard”, aldus de rechtbank.

Het kind bezweek later die dag in het ziekenhuis in Deventer aan de gevolgen van een ernstig hersentrauma. Een forensisch arts van het NFI vergeleek het hersenletsel met dat bij de val van een balkon. Omdat het kind geen ongeluk had gehad, kon het niet anders dan dat het als gevolg van het schudden door de stiefvader is overleden. Dat concludeerde het Openbaar Ministerie op de zitting in december. Ook de rechtbank concludeert dat het letsel niet door ziekte veroorzaakt is.

Gelijk aan voorarrest

Een lange celstraf ter vergelding vindt de rechtbank niet op zijn plaats. S. is een zorgzame vader gebleken die de rest van leven verder moet in het besef dat hij zijn stiefzoon door zijn handelen heeft verloren. De opgelegde straf is mede hierom gelijk aan het voorarrest.

