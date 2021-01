Zebravinkje bij vuilnis gezet in Winterswijk: 'Ik fladderde in de koude regen'

Een zebravinkje is maandag in zijn kooitje bij het vuilnis gezet in Winterswijk. Dat laat Stichting Dierenambulance Doetinchem en omstreken weten op Facebook. De kooi heeft enige tijd in de regen gestaan voordat deze werd gevonden.

“Ik fladderde gisteren in de koude regen”, schrijft de dierenambulance. “Mijn kooi was bij het vuilnis gezet net als andere huisinventaris. Ik probeerde daarbij in de buurt te blijven en had het zo koud.”

Lees ook: Voorbijgangers doen gruwelijke vondst: overleden hond gedumpt op grasveld in Almelo

Geluksvogel

Gelukkig werd het vogeltje gevonden voordat het blijvend letsel opliep. “Inmiddels heb ik alweer praatjes. Ze zeggen dat ik een geluksvogel ben, maar ben natuurlijk een zebravinkje”, valt er verder te lezen in het bericht.

Het is niet de eerste keer dat een huisdier bij het vuilnis wordt gezet in Winterswijk. In oktober 2020 werden twee konijntjes in een dichte kist gevonden bij een afvalcontainer in het dorp. En bijna een jaar geleden was het raak met twee katten die in een reisbench achtergelaten werden.