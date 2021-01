Zin in winter? Vanaf morgen kan het gaan sneeuwen

Het grijze weer van de laatste dagen houdt aan en morgen, vanaf de tweede helft van de middag kan het vooral in de oostelijke helft van het land een tijdje gaan sneeuwen.

Vandaag is het af en toe regen die uit de bewolking valt en dan vooral in de noordelijke provincies. Veel is het niet. In het midden en zuiden blijft het de meeste tijd droog. De zon s net als gisteren de grote afwezige. Er waait een matige, aan zee vrij krachtige tot krachtige noordoostenwind die het kouder laat aanvoelen dan dat het in werkelijkheid is. Het wordt 2 tot 4 graden.

Vanavond en vannacht verandert er niet zoveel in het weer. Nog steeds kan plaatselijk wat regen of een vlokje natte sneeuw vallen en met 1 of 2 graden als minimumtemperatuur is het maar net boven nul. De wind begint geleidelijk wat af te nemen.

Sneeuw komt dichterbij

Ondertussen komt wel vanuit het midden van Europa een gebied met actievere sneeuwval dichterbij. Morgenochtend ligt dat nog buiten Nederland en verandert in het weer eerst weinig. In de middag worden de grijze wolken dikker en vanaf een uur of drie komt de (natte) sneeuw het noordoosten van het land binnen. Daarna breidt de neerslag zich verder in zuidwestelijke richting uit.

Omdat de wind naar het noordwesten draait en wat zachtere lucht vanaf de Noordzee het land in blaast, lijkt de neerslag in de westelijke helft van Nederland vooral als regen te vallen. Als het eens wat harder gaat, kan er ook daar natte sneeuw tussen zitten.

In Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, de hogere delen van Utrecht en in het oosten van Brabant en geheel Limburg wordt langere tijd (natte) sneeuw verwacht. Daar kan het in de loop van de avond en in de nacht naar donderdag tijdelijk wit worden, zeker op de hogere delen. Er valt een paar centimeter bij temperaturen rond het vriespunt.

Voor het eerst sneeuw sinds 26 februari

Het is voor het eerst sinds 26 februari vorig jaar dat het op uitgebreidere schaal tot sneeuw lijkt te komen. De laatste keer dat het op landelijke schaal tot sneeuwval kwam, was op 22 januari 2019. Genieten van de sneeuw morgenmiddag, -avond en in de nacht naar donderdag moet zo’n beetje meteen als het valt. In de loop van de nacht bereikt de zachtere lucht vanuit het westen ook de oostelijke provincies waar de sneeuw ook daar in regen overgaat.

Donderdag overdag regent het dan af en toe bij 2 tot 5 graden en vanaf vrijdag blijft het een aantal dagen vrijwel droog. In de nachten kan het tijdens opklaringen dan een paar graden vriezen, is er kans op mist en gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. Overdag schijnt de zon na het optrekken van het ochtendgrijs af en toe en wordt het tussen 3 en 5 graden.

Nog geen winter

Een echte doorbraak van de winter zit er bij ons vooralsnog niet in, ook al lijkt het in een deel van het land dus even te gaan sneeuwen. Volgens de weerkaarten van dit moment wordt het volgende week juist wisselvalliger en gaan de temperaturen geleidelijk ook weer wat verder omhoog.

