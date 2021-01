Willekeurige voorbijganger in Breda neergestoken

In Breda is iemand zondag rond 17.00 uur op straat neergestoken. Het gaat volgens de politie om een “willekeurige voorbijganger” die in de Ploegstraat liep.

Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar de verwondingen zijn niet levensbedreigend.

Dader aangehouden

Wegens het incident werd een Burgernetmelding uitgestuurd. Daaruit blijkt dat de man die wordt gezocht een gebreid mutsje droeg en een tatoeage in zijn gezicht heeft. De politie adviseerde mensen de man niet zelf te benaderen.

De politie ging ook nog een woning binnen waarvan het vermoeden bestond dat de dader daar was. Maar daar werd hij niet aangetroffen.

Even later werd de dader alsnog aangehouden, zo meldt de politie op Twitter.

De verdachte van de #steekpartij in de Ploegstraat in @Breda is aangehouden. Wij gaan nader onderzoek doen naar de aanleiding en toedracht van het incident. — Politie Breda eo (@Politie_Breda) January 17, 2021

Tekst: ANP

Foto: SQ Vision