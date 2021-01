Nog steeds mogen we voor laat vanmiddag en vanavond voornamelijk in het oosten van het land nog op een beetje sneeuw of natte sneeuw hopen, maar het is vergeleken met de verwachtingen van gisteren allemaal wel wat minder geworden.

De belangrijkste verandering is dat er minder neerslag wordt verwacht, meldt weer.nl. Om het sneeuw te laten zijn, moet de neerslag wel hard genoeg gaan. Vooral omdat de naar noordwest draaiende wind wat zachtere lucht van de Noordzee aanvoert waartegen de vallende sneeuwvlokken moeten vechten. Of en waar dan precies het uiteindelijk nog even wit wordt, is nu wel de grote vraag.

Eerst nog droog

We beginnen vandaag bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het is 2 of 3 graden en de wind die eerst nog noordoostelijk is, draait geleidelijk naar noord tot noordwest. Vanaf ongeveer het middaguur begint het in het noordoosten af en toe te regenen en die neerslag breidt zich langzaam in zuidwestelijke richting uit. Het duurt wel tot laat in de avond of zelfs tot in de nacht voordat ook het zuiden met de neerslag te maken krijgt.

Omdat de intensiteit van de neerslag maar laag is, lijken alleen de gebieden tegen de oostgrens aan en misschien ook de hogere delen van de Veluwe en natuurlijk uiteindelijk het Limburgse heuvelland nog kans op wat sneeuw of natte sneeuw te maken. Als het meezit, zijn er daar plaatsen waar zich een klein dekje van 1 of 2 centimeter opbouwt. Veel vaker zal het bij wat gevlok blijven. Ook in de nacht verandert in dat beeld niet veel. Het koelt af tot tussen 0 en 3 graden.

Morgen alleen sneeuw in Limburgse heuvels

Morgen valt alleen in de Limburgse heuvels nog wat sneeuw, verder is het bewolkt en regent het af en toe. Er waait een matige, aan zee (vrij) krachtige wind uit richtingen tussen west en zuid en het wordt 1 of 2 graden in de Limburgse heuvels en 5 graden plaatselijk op de stranden.

Na morgen is het dan een aantal dagen kwakkelweer. In de nachten vriest het een paar graden en kan mist of laaghangende bewolking ontstaan, overdag laat eindelijk zon zich weer af en toe zien. De temperaturen veranderen nauwelijks, het wordt nog steeds tussen 2 en 5 graden.

Foto: Cynthia van Leusden