Genoten we het afgelopen weekend nog van de sneeuw, de komende week staat weer in het teken van herfstachtige omstandigheden met wolken, soms een flinke plens regen en langere tijd veel wind. De temperaturen maken een sprong en komen meerdere dagen in de dubbele cijfers uit. Dat wordt weer even wennen dus.

Vandaag is nog een beetje een tussendag, meldt Weer.nl. Er is weliswaar vrij veel bewolking, maar op de meeste plaatsen overheersen de droge perioden. Vooral in het noorden van het land kan uit de bewolking soms wel een beetje regen vallen, al stellen de hoeveelheden weinig voor. De zuidwestelijke wind neemt toe tot matig, aan zee vrij krachtig of krachtig (kracht 5 tot 6) en de temperaturen lopen op tot 6 of 7 graden. Dat is ongeveer normaal voor deze fase van januari.

Vanavond is het even droog met een paar opklaringen, vannacht gaat het vanuit het westen regenen. De wind neemt flink toe, aan zee tot hard met daar kans op zware windstoten en het wordt niet meer kouder dan 4 of 5 graden. Verder kan er flink wat regen vallen.

Morgen vooral in de ochtend nat

Morgen is het vooral in de ochtend nog erg nat, in de middag wordt de regen minder en zitten er steeds vaker droge perioden tussendoor. De zuidwestelijke wind is aan zee hard en misschien wel even stormachtig met in de kustgebieden nog steeds zware windstoten en met temperaturen van 10 of 11 graden is het ineens erg zacht voor de tijd van het jaar.

Ook woensdag en donderdag is het zacht met temperaturen in de dubbele cijfers. Woensdag valt voornamelijk in het noorden wat regen, donderdag is het in de ochtend overal weer even nat. Het blijft hard doorwaaien. Pas vanaf vrijdag wordt het weer iets rustiger en dan gaan ook de temperaturen omlaag naar normalere waarden voor de tijd van het jaar.

Beeld: Dirk van Egmond