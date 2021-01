Weersverwachting: dinsdag geleidelijk flink wat zon

We zijn vandaag kletsnat aan de dag begonnen. Na een nacht vol regen zat er vanochtend op veel plaatsen al tussen 10 en 15 millimeter in de regenmeters en daar komt vooral in het zuiden nog wat bij. Daar regent het het langst, terwijl het in het noorden vanochtend meteen al droog is.

Het vervolg is fraai, want zodra het droog is geworden, breekt de bewolking en komt de zon er goed door, meldt Weer.nl. Het laatst, en dat zal laat in de middag zijn, gebeurt dat ook in het zuiden van Limburg. Uiteindelijk op de meeste plaatsen flink wat zon dus, ook stapelwolken en vooral in de noordelijke kustgebieden nog een lokale bui. De wind is aan zee krachtig, windkracht 6 en draait naar noordwest. Verder hebben we vanochtend met 7 tot 9 graden de hoogste temperaturen al gehad, vanmiddag is de aangevoerde lucht wat kouder en moeten we het met 6 of 7 graden doen.

Vanavond en de komende nacht zijn er flinke opklaringen en dalen de temperaturen vooral in het binnenland tot aan of net iets onder het vriespunt. Daarbij kunnen natte weggedeelten op niet gestrooide wegen door bevriezing plaatselijk glad worden. Aan zee is het met minimumtemperaturen tussen 2 en 4 graden boven nul een stukje minder koud.

Morgen zon en een enkele bui

Morgen beginnen we met een afwisseling van wolken en zon aan de dag en kan vooral in de noordelijke helft een enkele winterse bui vallen. In het zuiden overheersen de droge perioden. In de avond klaart het in het noorden op, maar blijft in het westen en zuiden bewolking hangen. Er waait een matige, aan zee vrij krachtige westelijke tot noordwestelijke wind en het wordt 5 tot 7 graden.

In de nacht naar donderdag gaat het tijdens opklaringen op veel plaatsen 2 tot 5 graden vriezen. Donderdag overdag is er dan flink wat zon en wordt het nog maar 1 tot 4 graden. Boven het zuidwesten hangt wat meer bewolking en kan een beetje regen of natte sneeuw vallen.

Zaterdag later sneeuw?

Ook vrijdag en zaterdag zijn koude dagen met in de nachten 2 tot 5 graden vorst en overdag temperaturen van rond 2 graden. Vooral vrijdag komt de zon er nog behoorlijk door, zaterdag neemt de bewolking toe en dan kan het later in de middag en in de avond vanuit het westen gaan sneeuwen. De kans bestaat dan dat het in een groot deel van het land tijdelijk wit wordt. We moeten onze kans meteen maar waarnemen, want een dag later op zondag is het alweer zacht met af en toe regen en is de eventueel aanwezige sneeuw meteen weer weggesmolten.

Beeld: Anne-Marie van Iersel

Hart van Nederland is nu ook elke ochtend op tv! Van 6.30 tot 10.00 uur praten we je op SBS6 bij over het laatste nieuws uit Nederland en krijg je het laatste Shownieuws. Op zaterdag zijn we er van 7.00 tot 10.00 uur en op zondag van 7.00 tot 9.00 uur.