Oosten van het land nog glad door sneeuwresten

Waar mensen in het oosten van het land nog kunnen genieten van een mooie sneeuwlaag, moeten de mensen in de rest van Nederland het doen met hier en daar nog een hoopje sneeuw. Komende dagen gaat het volgens Weer.nl niet meer vriezen en wordt het ronduit zacht met maximaal 12 graden. Daarbij valt flink wat regen en kan het stevig waaien.

In de oostelijke helft van het land is het nog glad door sneeuwresten, bevriezing van natte weggedeelten en ijzel. Er staat een code geel uit voor gladheid. Zondagmiddag is het met de kou en gladheid gedaan. Aan het eind van middag is vrijwel al het snel weg.

Sneeuwfront verlaat het land

Het sneeuwfront heeft ons land verlaten en er trekken nog enkele losse buien over het land. In de oostelijke helft is het vanochtend wit en daar liggen de temperaturen nog rond het vriespunt. In deze regio’s is het de eerste uren nog glad door sneeuwresten, bevriezing van natte weggedeelten en regenbuien op een bevroren ondergrond.

Aan de kust is het sneeuw al verdwenen en liggen de temperaturen ruim boven nul. Aan zee is het zelfs al 7 graden. Een stevige noordwestenwind blaast daar de zachte lucht vanaf de Noordzee ons land binnen. De zachte lucht dringt in de loop van de ochtend steeds verder het land door.

Vanmiddag wordt het in het westen zo goed als droog met af en toe zon. In het oosten blijft het bewolkt en kan nog steeds een bui voorkomen. De maxima liggen tussen 8 graden aan zee en 3 graden in Groningen. Met de stijgende temperaturen is het ook gedaan met de gladheid. De noordwestenwind trekt aan naar matig tot vrij krachtig, windkracht 3 tot 5.

Voorlopig geen gladheid meer

Vanavond trekken de laatste buien naar Duitsland weg. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog met hier en daar een opklaring. Het koelt af tot 0-2 graden boven het vriespunt. Omdat er geen vorst in de grond zit, wordt het waarschijnlijk niet meer glad. Aan zee is het niet kouder dan een graad of 4 en blijft het stevig doorwaaien. Landinwaarts is het kalm.

Morgen neemt de bewolking snel toe en trekken enkele buien over het land. In het zuidoosten blijft het zo goed als droog. Vooral in het westen zou de zon even tevoorschijn kunnen komen. De zuidwestenwind trekt aan naar een windkracht 3 tot 4 in het binnenland en een windkracht 5-6 aan zee. In de avond gaat het nog wat harder waaien. Het is vrij zacht voor januari met 5 graden langs de oostgrens tot 8 graden aan zee. De wind maakt het voor het gevoel wat kouder.

Zeer zacht en kletsnat

Dinsdag wordt het natte en onstuimige dag met flink wat regen en ook veel wind, een harde of zelfs stormachtige wind (7 of 8 beaufort) is aan zee niet uitgesloten. Het herfstachtige winterweer gaat zoals vaak gepaard met weinig zon en hoge wintertemperaturen van 8 tot 11 graden.

Ook woensdag en donderdag worden onstuimige dagen met veel wind en van tijd tot tijd regen, wel is het warm met maximaal 12 graden. Ook op donderdag is het aan de zachte kant, wel komt de temperatuur dan weer onder de dubbele cijfers uit.

Volgende week wordt het iets rustiger met af en toe zon. De temperaturen gaan dan weer wat naar beneden en liggen rond normaal met een graad of 6 overdag en in de nachten kan het soms een beetje vriezen. Ook stijgt de kans op een winterse bui. Winterweer zit voorlopig niet in de verwachting.

Via Weer.nl.

Beeld: Chris Biesheuvel