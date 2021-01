Kalm en koud weer, kans op af en toe een bui

Vandaag opnieuw een heel kalme dag. Vooral in de westelijke helft van het land komt de zon er af en toe mooi door. In het binnenland is wat meer bewolking aanwezig. Vanaf de Noordzee trekken ondertussen weer enkele buien het land op, die vooral de kustprovincies aandoen. Dat meldt Weer.nl.

Zaterdagmiddag neemt de buiigheid wat af, en is er mogelijk ook nog een glimp van de zon voor het oosten van het land. Het wordt 4 tot 7 graden maximaal.

Vanavond en vannacht blijft de kuststrook gevoelig voor nog een bui. Er zijn naast veel wolkenvelden ook een paar opklaringen en daarin ontstaat lokaal mist of nevel. De temperatuur daalt wederom tot rond het vriespunt en de wind draait geleidelijk naar het noordoosten.

Koud weekeinde

Zondag wordt het dan nog maar 1 tot 4 graden op z’n hoogst. De noordoostenwind trekt geleidelijk wat aan, waardoor het een stuk kouder aanvoelt. Het blijft wel het grootste deel van de dag droog. In de avond komt vanuit Duitsland een neerslagzone binnen. Daaruit valt wat regen, op een enkele plek kan er ook wat (natte) sneeuw tussen zitten.

Na het weekend blijft de wind nog een lange tijd uit de iets koudere oosthoek waaien. De middagtemperaturen komen telkens rond 3 graden uit, met in de nachten regionaal lichte vorst. Het is veelal bewolkt, de zon komt er maar af en toe tussendoor.

Beeld: Sytse Schoustra, Terschelling