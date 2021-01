De winter komt de komende dagen steeds dichterbij, maar weet ons land nog niet te bereiken. Neerslag valt telkens nog nét in de vorm van regen of wat natte sneeuw en de temperaturen blijven rond of enkele graden boven het vriespunt schommelen. De noordoostenwind maakt het erg fris. Dat meldt Weer.nl.

In het noorden en westen kan de zon nog even doorbreken. Verder is het grijs en de bewolking wordt steeds dikker. Eind van de middag trekt een neerslaggebied vanuit Duitsland ons land binnen en vanavond gaat het in het zuiden en midden van het land op steeds meer plaatsen (mot)regenen. In de Limburgse heuvels kan er zelfs natte sneeuw vallen. Het wordt 2 graden in Vaals tot 5 in Den Helder. De noordoostenwind is matig van kracht.

Nat en koud vooruitzicht

Vannacht valt in het hele land af en toe lichte regen of motregen. In het oosten en zuidoosten valt soms ook wat natte sneeuw en in Zuid-Limburg kan de sneeuw in de hogere gebieden net als afgelopen dagen blijven liggen. Het koelt af tot een graad of 2, in Zuid-Limburg ligt het kwik rond het vriespunt.

Morgen komt vooral in het zuiden nog wat lichte neerslag voor, mogelijk (natte) sneeuw. Het is flink bewolkt, maar in het noorden kan de zon even tevoorschijn komen. Er waait een waterkoude noordoostenwind, windkracht 3 tot 5 en in het Waddengebied waait het met een windkracht 6 tot 7. Het is niet warmer dan 2 tot 5 graden, maar door de wind ligt de gevoelstemperatuur iets onder het vriespunt.

Ook de dinsdag is een overwegend bewolkte dag, maar vooral in de noordwestelijke helft van het land en dan met name in de kustgebieden laat de zon zich ook af en toe zien. Uit het wolkendek kan lokaal nog steeds wat motregen vallen en in de hogere gebieden ook een vlokje smeltende sneeuw. Het wordt 2 tot 4 graden, maar het voelt door de wind nog steeds kouder aan.

Kwakkelweer

Woensdag, donderdag en vrijdag blijft het fris. In de nachten kan het lokaal licht vriezen en overdag liggen de temperaturen enkele graden boven nul. Er is veel bewolking en er valt soms wat regen. In het binnenland is dit soms in de vorm van (natte) sneeuw.

Beeld: Albert Thibaudier, Rottum

Hart van Nederland is nu ook elke ochtend op tv! Van 6.30 tot 10.00 uur praten we je op SBS6 bij over het laatste nieuws uit Nederland en krijg je het laatste Shownieuws. In het weekend zijn we er van 7.00 tot 10.00 uur.