Ook vandaag krijgen we de zon te zien, al drijven wel wat meer wolken over dan gisteren. Vooral in het noorden en oosten kunnen ook een paar buien vallen, mogelijk met hagel en een vlok natte sneeuw. De temperaturen vallen alleszins mee: het wordt vanmiddag op veel plaatsen 6 tot 7 graden.

Vanavond en komende nacht verdwijnen de buien geleidelijk en komen er op steeds meer plekken opklaringen. In het binnenland kan het 1 tot 4 graden vriezen, in de kustgebieden en het zuidwesten van het land is het een paar graden minder koud. Verder neemt de wind af.

Morgen droog

Morgen ziet het weer er in het grootste deel van het land vriendelijk uit. Op veel plaatsen komt de zon behoorlijk door en blijft het droog, maar in het zuidwesten blijft het bewolkt. In Zeeland zou later op de dag wat regen of natte sneeuw kunnen vallen. De oostelijke wind is zwak tot matig en de temperaturen stijgen tot tussen 1 en 4 graden.

Vrijdag belooft het in het hele land droog te blijven, met dan de meeste zon in het westen en zuiden van het land. In het noordoosten trekken de meeste wolken over. Na een nacht met opnieuw lichte vorst komt het kwik overdag tussen -1 in de Limburgse heuvels en 3 graden langs de noordwestkust uit. De zwakke tot matige wind is dan noordoostelijk.

Zaterdag even wit

In het weekend is het zaterdag koud na opnieuw een nacht met lichte vorst koud. De temperaturen komen overdag niet veel hoger dan 0 tot 3 graden. Eerst is er nog wat ruimte voor de zon, later neemt vanuit het westen de bewolking toe en lijkt het overal een paar uur te gaan sneeuwen.

Daarbij kan het, op basis van de berekeningen zoals die nu zijn, op veel plaatsen ook even wit worden. Lang duurt dit echter niet, want in de loop van de avond en in de nacht naar zondag lopen de temperaturen op en gaat de sneeuw over in regen.

Zondag is de regen voorbij en zien we de zon weer af en toe. Wel kan er nog steeds een enkele bui vallen, mogelijk met hagel. Er waait dan een stevige westelijke wind die vrij zachte lucht aanvoert waarin de temperaturen opnieuw tot tussen 4 en 7 graden kunnen oplopen.

