Kleed je warm aan: gevoelstemperatuur ligt onder nul

De nieuwe week begint guur en druilerig. Het is vandaag bewolkt en af en toe regent het, vooral in het midden en zuiden. In het noorden is het ook langere tijd droog en vooral in het Waddengebied komt misschien de zon er nog even door. De wind valt op, is matig en vooral in het Waddengebied krachtig tot hard. En door die wind voelt het kouder aan dan dat de thermometers aangeven. Het wordt 2 tot 4 graden, maar de gevoelstemperatuur ligt iets onder nul.

Vanavond en de komende nacht verandert in het weerbeeld maar weinig. De temperaturen dalen iets, tot tussen 1 en 2 graden en in de Limburgse heuvels misschien rond het vriespunt. Behalve regen kan lokaal ook wat natte sneeuw vallen, maar de hoeveelheden zijn klein.

Ook morgen is het grijs en kan nog steeds plaatselijk wat regen of natte sneeuw vallen, maar vergeleken met vandaag is het wel droog. Nog steeds is de zon de grote afwezige. De noordoostelijke wind neemt langzaam af en het wordt net als vandaag tussen 2 en 4 graden.

De rest van de week blijft het vrij guur met in de nachten temperaturen rond het vriespunt en overdag zo’n 3 tot 5 graden. Vooral donderdag valt hier en daar regen of natte sneeuw, de andere dagen is het overwegend droog en in het weekend kan in de nachten ook mist ontstaan. Op zijn hoogst is het kwakkelweer dus, een overgang naar echt winterweer zit er voorlopig niet in.

Lees het hele weerbericht op Weer.nl.

Beeld: Jolanda Bakker

Hart van Nederland is nu ook elke ochtend op tv! Van 6.30 tot 10.00 uur praten we je op SBS6 bij over het laatste nieuws uit Nederland en krijg je het laatste Shownieuws. Op zaterdag zijn we er van 7.00 tot 10.00 uur en op zondag van 7.00 tot 9.00 uur.