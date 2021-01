Webshop is een 'must' voor de winkelier, zeker nu de lockdown langer gaat duren

Ondernemers die getroffen zijn door de lockdown, doen van alles om toch nog wat geld te verdienen. Ook in Hart van Nederland hebben we al heel veel creatieve oplossingen langs zien komen. Want ondernemers zijn in het algemeen aanpakkers en gewend om te denken in mogelijkheden. Omdat fysieke winkels nu allemaal dicht zijn, starten veel winkeliers een webshop.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog.

Sinds de eerste lockdown is er al een explosieve groei te zien. En de markt verschuift ook, volgens ontwikkelaars van webshops. Webshopondernemers waren eerst vooral winkeliers die zich alleen beperkten tot online verkoop. Nu heeft inmiddels een groot aantal fysieke winkels ook een webshop. Eerst deden ze dat niet, vaak omdat ze er geen tijd voor hadden, maar nu zien ze dat ze er zelfs een veel groter bereik mee hebben.

Zo ook Ingeborg van de Ven, eigenaar van kapsalon Y.O.L.O uit Rosmalen. Tijdens de eerste lockdown startte ze met het maken van de webshop. Maar tegen de tijd dat die online was, ging alles weer open en kwam het online project op een laag pitje te staan. Ze moest flink aanpoten in de zaak om alle klanten weer geknipt te krijgen.

Bestellingen uit het hele land

Nu is dat wel anders. De lockdown wordt waarschijnlijk verlengd en dan blijft de webshop de enige manier om nog wat inkomsten te genereren. Ingeborg is er dan ook erg blij mee. In eerste instantie dacht ze dat het vooral leuk zou zijn voor haar eigen klanten. Maar omdat ze ook behoorlijk actief is op social media, blijken er nu bestellingen uit het hele land binnen te komen.

De webshop is wat haar betreft zeker een blijvertje. “Toen de vorige lockdown werd opgeheven, heb ik er geen energie meer in kunnen steken. Maar ik vind het nu zo leuk om te doen en het is ook echt een aanwinst. Dus als we straks opengaan, plan ik voor mezelf een dag per week om de webshop te onderhouden.”

Hart van Nederland is nu ook elke ochtend op tv! Van 6.30 tot 10.00 uur praten we je op SBS6 bij over het laatste nieuws uit Nederland en krijg je het laatste Shownieuws. Op zaterdag zijn we er van 7.00 tot 10.00 uur en op zondag van 7.00 tot 9.00 uur.