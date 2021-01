Wapens, explosief en verdovende middelen gevonden in woningen Kerkrade

De politie heeft bij huiszoekingen in Kerkrade wapens, verdovende middelen en een explosief aangetroffen. De vondst in twee woningen werd gedaan tijdens onderzoek naar een woningoverval in Maastricht, afgelopen maandag.

Die dag overvielen meerdere mannen een woning aan de Raadhuisstraat. Nog dezelfde avond konden drie mannen uit Kerkrade, 21, 32 en 33 jaar oud, worden aangehouden. Woensdag kwam daar een vierde aanhouding bij, van een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Eén man alweer vrij

De 21-jarige arrestant is na verhoor inmiddels weer op vrije voeten. De andere drie verdachten worden vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris.

De ontdekte wapens en de verdovende middelen zijn in beslag genomen, het explosief is gecontroleerd tot ontploffing gebracht.