KNMI waarschuwt voor dichte mist en gladheid, meerdere aanrijdingen

Het is vrijdagochtend vroeg op meerdere plaatsen nog steeds erg mistig, waarschuwt het KNMI. Ook kan het plaatselijk glad zijn. In de loop van de ochtend trekt de mist weg, voorspelt Weer.nl.

Eerder in de nacht was het in het westen van het land erg mistig, op sommige plekken was het zicht minder dan twintig meter. Op verschillende plekken in de Randstad zijn in de nacht van donderdag op vrijdag aanrijdingen geweest in de dichte mist.

Aanrijding met vrachtwagen

Zo waren er bij Den Haag op de A4 in de richting van Amsterdam meerdere ongelukken. Op de N57 bij Vierpolders op Goeree-Overflakkee was een aanrijding met een vrachtwagen en vijf auto’s. In ieder geval twee mensen zijn daarbij lichtgewond geraakt.

In de ochtend kan er lokaal nog mist ontstaan, op sommige plekken zelfs dichte mist, meldt Weer.nl. In de loop van de ochtend trekt de mist weg en vooral vanmiddag breekt vanuit het noordwesten op steeds meer plekken de zon af en toe door.

Verwachting vandaag en morgen: Vanochtend eerst nog plaatselijk #mist en #gladheid. Verder vooral in de kustprovincies een enkele bui. https://t.co/5HNtg7giG3 pic.twitter.com/zCBQZkJEwq — KNMI (@KNMI) January 1, 2021

Redactie/ANP