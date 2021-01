Heel het dorp Waarland in actie om geld op te halen voor doodzieke Charley (7)

Al dagen zijn tientallen kinderen in het Noord-Hollandse plaatsje Waarland in de weer met het verzamelen van kerstbomen. Iedere boom levert namelijk vijftig cent op en het geld dat ze hiermee inzamelen is bedoeld voor hun zieke vriendje Charley.

De zevenjarige Charley kreeg afgelopen jaar voor de tweede keer leukemie. Hij heeft begin december een loodzware stamceltransplantatie gehad en heeft last van ongeveer alle nare bijwerkingen. Hij ligt nog steeds in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. Op oudejaarsdag heeft hij weer een longoperatie doorstaan.

Broodnodige verbouwing

De jongen heeft dus veel tijd en een gezonde omgeving nodig om beter te worden. Helaas is het 120 jaar oude huis waar hij met zijn ouders en broer leeft, is door de bijkomende ongemakken van een oud huis, verre van ideaal. Vrienden en dorpelingen zetten zich nu massaal in om geld in te zamelen. Met onder meer een stichting, een veiling en een crowdfundingsactie is inmiddels al ruim 53.000 euro ingezameld.

Petra Zutt is zelf moeder en Waarlander en praat trots over de inspanningen van het dorp voor Charley. “We willen het liefst dat huis van hun zo mooi mogelijk maken en helemaal verbouwen. Die mensen verdienen dat. Ze waren zelf al begonnen aan de verbouwing, maar konden dat in deze omstandigheden natuurlijk nooit afmaken”, vertelt Petra aan Hart van Nederland.

Zeulen met kerstbomen

Ondertussen zeulen de kinderen uit het dorp de ene na de andere kerstboom naar het verzamelpunt. Ze zijn blij dat ze op deze manier actief een bijdrage kunnen leveren voor Charley. Dorpsgenootje Yara vertelt: “We willen hem graag steunen. Het is zo sneu voor hem. Hij is nog maar zeven jaar, en dan moet hij dit allemaal meemaken.”

Charleys beste vriend Timo doet uiteraard ook mee aan de inzameling. Hij gaat nog regelmatig langs bij zijn maatje. “Dat is leuk. Maar ik vind het wel heel zielig dat hij al zijn haren kwijt is.” Hij tilt samen met Stan twee forse kerstbomen naar hun bestemming. “Ik help elke ochtend en middag met kerstbomen ophalen”, vertelt Stan. “Sommige bomen zijn heel zwaar. Maar was er ook eentje die bij die heel klein was.”

Voor meer informatie over deze inzamelingsactie kunt u terecht op de website van Stichting Help Charley.