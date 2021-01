Vrouw aangehouden na aantreffen gewonde man in Zuid-Scharwoude

De politie heeft rond de jaarwisseling een zwaargewonde man van 19 jaar aangetroffen in of bij een woning aan de Dokter Wilminkstraat in Zuid-Scharwoude bij Alkmaar.

Het gaat om een inwoner van Heerhugowaard die met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis is gebracht. In verband met de zaak is een 31-jarige vrouw uit Alkmaar opgepakt. Zij was in de woning aanwezig.

Bij het doorzoeken van de woning werd een vuurwapen aangetroffen. De politie spreekt van een “mogelijk geweldsincident” en doet nader onderzoek.

ANP

Hart van Nederland is nu ook elke ochtend op tv! Van 6.30 tot 10.00 uur praten we je op SBS6 bij over het laatste nieuws uit Nederland en krijg je het laatste Shownieuws. In het weekend zijn we er van 7.00 tot 10.00 uur.