Vrienden en familie zijn een inzamelingsactie begonnen om geld in te zamelen voor een waardige uitvaart voor de 37-jarige ras-Rotterdammer en kersverse vader Raymon Collens. Hij kwam afgelopen dinsdag om het leven toen hij een handje hielp bij het ontmantelen van een oliebollenkraam in Schiedam. Terwijl hij bezig was, kantelde de kraam en kwam deze bovenop hem terecht, met fatale gevolgen.

Raymon werd drie weken geleden vader van een zoontje, die hij kreeg met zijn vrouw Ilona. Raymon stond altijd voor iedereen klaar, daarom kwam hij ook helpen met het ontmantelen van de kraam. Hij was geliefd door iedereen die hem kende én was een man die leefde van dag tot dag. Hij was dan ook totaal niet bezig met dingen als verzekeringen, maar toen sloeg het noodlot toe.

Waardig afscheid

Raymon verdient een waardig afscheid en geen standaard gemeentelijke begrafenis, vinden zijn vrienden, want dat past totaal niet bij hem. Maar voor dat waardige afscheid is geen geld. Ze sloegen dan ook de handen in elkaar en begonnen een crowdfundactie, niet alleen om een passende begrafenis te realiseren, maar ook om zijn partner en pasgeboren kindje financieel te ondersteunen. Het streefbedrag is 10.000 euro, op dit moment staat de teller op ruim 1000 euro.

Feyenoord

Hoe die begrafenis eruit moet zien, daar hoeft Dilana, één van de initiatiefneemsters voor de actie, niet lang over na te denken. “Alles Feyenoord. Hij was een échte Feyenoordfan. We krijgen een Feyenoord-shirt met handtekeningen, die willen we in de kist leggen. En we zouden graag een Feyenoord-krans leggen, en alles versieren met Feyenoord-sjaals.”

Biertje drinken

En, weet Dilana zeker, “na de dienst zou Raymon willen dat we allemaal samenkomen om een biertje op hem te drinken”. Door corona zal de uitvaart in besloten kring plaatsvinden. “Als het niet in besloten kring moest, hadden we al een probleem want als ál zijn vrienden zouden komen, had dat niet gepast!”

