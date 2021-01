Nee, het is geen hond of kat die je hierboven ziet lopen langs de Amsterdamse grachten. Het is een vos(!) die midden in het centrum van de hoofdstad rondscharrelt. En volgens stadsbioloog Fred Haaijen gaan we dat beeld van vossen in de stad steeds vaker zien.

Eind vorige maand dook er ook al een video op van een vos die rondliep in de Amsterdamse binnenstad. Volgens de dierenambulance liep het wilde dier rond bij het Centraal Station. Op het platteland en in bossen zijn vossen geen bijzondere verschijning, maar wat hebben de dieren in de stad te zoeken?

We lopen in deze tijd misschien niet snel beneveld op het #CentraalStation maar je zou aan jezelf kunnen twijfelen als je een #vos ziet lopen… Het is paartijd van december t/m februari (piek in januari) De mannetjes (rekels) gaan op jacht naar vrouwtjes (moervos) #Mokum #zondag pic.twitter.com/XniHRiQTu8 — Dierenambulance 020 (@DierenAmsterdam) December 20, 2020

‘De stad is Luilekkerland’

“Het gaat goed met de populatie vossen aan de rand van de stad”, legt Haaijen uit bij Hart van Nederland. “De natuur loopt over, en dan worden voornamelijk de jonge vossen door de ouderen uit hun territorium verjaagd. Die trekken vervolgens de stad in om een nieuw territorium af te bakenen.”

De stad is volgens de stadsbioloog aantrekkelijk voor vossen omdat er allemaal “rommelhoekjes” zijn waar de dieren graag vertoeven. Ook is er genoeg eten te vinden en vossen houden van een gevarieerd menu. “Ze eten insecten, muizen, kroketten, koekjes; van alles wat. De stad is Luilekkerland voor ze.”

200 vossen in Amsterdam

Amsterdam telt inmiddels zo’n tweehonderd vossen, schat Remco Daalder, ook een stadsbioloog in Amsterdam. Ze leven voornamelijk aan de randen van de stad, zoals in het Westelijk Havengebied. Maar ook het drukke centrum is het leefgebied van sommige dieren, daar leven ze vooral in de parken.

Het is nu paringstijd voor de mannetjes en dat betekent dat ze op zoek zijn naar vrouwtjes om vervolgens hun territorium af te bakenen. “Zo breidt de populatie zich in de stad steeds meer uit”, legt Fred Haaijen uit.

Beelden van stadsvossen kennen we vooral uit Londen. Gaan wij de Britse hoofdstad met haar grote populatie achterna? “Het gaat wel die kant op”, denkt Haaijen. “Het is in ieder geval een gegeven dat we de vos meer in het straatbeeld gaan zien.”

‘Aai en voer ze niet!’

Volgens de stadsbioloog kan dat geen kwaad en zullen stadsbewoners er niet snel overlast van ervaren. Mensen moeten wel oppassen dat ze de dieren niet gaan vangen, aaien of voeren. “Dan kunnen ze gaan bijten. Het blijven wilde dieren. Geniet er vooral van. Het is toch mooi als je een vos door de stad ziet lopen?”

De vos die donderdag op verschillende plekken in Amsterdam werd gespot is inmiddels gevangen, meldt de dierenambulance op Twitter.

Vanmorgen vroeg al diverse meldingen over #Vos in #Centrum #Lauriergracht #NegenStraatjes #Prinsengracht Wanhopig heen en weer lopend, uitrusten onder warme auto en met liefdevolle bedoelingen in je kraag gegrepen (held!) wachten op de kanjers van de #nachtdienst Komt goed Rein! pic.twitter.com/ymplSk9qw5 — Dierenambulance 020 (@DierenAmsterdam) January 14, 2021



