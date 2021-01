LIVE: De wekelijkse persconferentie na ministerraad met premier Mark Rutte

Premier Mark Rutte geeft na afloop van de ministerraad weer zijn wekelijkse persconferentie. De persconferentie start rond 15.00 uur in Perscentrum Nieuwspoort en is hier live te volgen.

Aandachtspunten die deze week mogelijk de revue passeren zijn het coronabeleid van de overheid en de maatregelen die daarmee zijn gemoeid, het coronavaccin en de toeslagenaffaire.

Hart van Nederland is nu ook elke ochtend op tv! Van 6.30 tot 10.00 uur praten we je op SBS6 bij over het laatste nieuws uit Nederland en krijg je het laatste Shownieuws. Op zaterdag zijn we er van 7.00 tot 10.00 uur en op zondag van 7.00 tot 9.00 uur.