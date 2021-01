Tijdens de persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge zal duidelijk worden voor hoe lang de huidige Lockdown verlengd gaat worden. Als de informatie die zondag uitlekte correct is, lijkt het erop dat de lockdown met drie weken wordt verlengd. Volg hier om 19:00 uur live de persconferentie.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog.

Het lijkt er vooralsnog op dat de lockdown dus niet wordt versoepeld. Aan de andere kant zullen er, zeer waarschijnlijk, ook geen verzwaringen worden aangekondigd.

Britse variant en avondklok

Het kabinet hoopt dat het basisonderwijs over twee weken kan worden hervat. Of dat daadwerkelijk haalbaar is, moet de toekomst uitwijzen. Het Outbreak Management Team (OMT) doet momenteel onderzoek naar de Britse variant van het coronavirus. Deze variant zou voor kinderen zeer besmettelijk zijn. Pas na advies van het OMT wordt een beslissing genomen over het wel of niet hervatten van het basisonderwijs.

Ook heeft het kabinet het OMT om advies gevraagd over een mogelijke avondklok. Het is nog niet bekend wanneer het advies verwacht wordt en wanneer de maatregel in zou gaan mocht er een positief advies over komen. Wel is het dus zo goed als zeker dat er geen avondklok wordt aangekondigd tijdens de persconferentie van premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge dinsdagavond.

