Vluchtauto explosie in Rotterdam blijkt eerder gestolen in Capelle aan den IJssel

De wagen die in eerder deze week als vluchtauto werd gebruikt na een ontploffing van een handgranaat in Rotterdam blijkt gestolen te zijn. Korte tijd na de explosie werd de BMW uitgebrand teruggevonden in het naburige Barendrecht.

Bewoners van de Kronenberg werden in de nacht van zondag op maandag opgeschrikt door een enorme knal. Door de explosie sprongen de ruiten in zeven woningen. Er raakte niemand gewond bij de ontploffing, maar de schrik zat er goed in de buurt.

‘Je verwacht het niet’

De wijk is net twee jaar oud en de buren zijn hecht. “We weten bijna alles van elkaar”, vertelde een van hen maandag aan Hart van Nederland. “We hebben een buurtapp en als er echt iets is, bespreken we dat met elkaar.

Het is voor de bewoners dan ook onvoorstelbaar dat in hun “rustige buurt” een explosief is afgegaan. “Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Heftig”, vertelt een buurman. “Je verwacht het niet”, laat een ander weten. “Er woont daar een gezin met kinderen. Dat is gewoon jammer.”

Vluchtauto in brand

Op vijf minuten rijden van de Kronenburg vloog een kwartier na de explosie een auto in brand. Op camerabeelden is te zien dat er meerdere mensen uit de vluchtauto kwamen, voordat deze in vlammen opging. De politie is nog op zoek naar deze personen.

Verder blijkt de vluchtauto vorige week gestolen te zijn in Capelle aan den IJssel. De eigenaar had zijn wagen op maandagmiddag 4 januari bij zijn huis op het Alouette Erf geparkeerd. De volgende ochtend was de auto verdwenen. De BMW zou die nacht rond 2.15 vanuit Capelle naar Rotterdam zijn vertrokken en heeft daarna langere tijd ergens in de stad gestaan.

De politie in is nu op zoek naar getuigen die hebben gezien dat er een blauwe BMW 5 serie, model Sedan, is gestolen in Capelle aan den IJssel. Mensen die meer weten van de autodiefstal worden gevraagd contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.

Foto: Politie