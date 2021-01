Vijftien mensen die zijn aangehouden tijdens een verboden demonstratie op het Museumplein zitten in de nacht van zondag op maandag nog vast op verdenking van openlijke geweldpleging. Dat meldt de politie. De rest is naar huis gestuurd.

In totaal werden volgens de politie 143 mensen aangehouden. Zij krijgen waarschijnlijk een boete. De hoogte daarvan is niet bekend.

Tweeduizend mensen

De gemeente Amsterdam had eerder deze week de demonstratie, tegen het kabinet-Rutte en de coronaregels, verboden. Toch verzamelden zich zondagmiddag steeds meer mensen op het Museumplein. Op enig moment waren er naar schatting zo’n tweeduizend mensen bijeen. Daarop kondigde de driehoek (burgemeester, politie, justitie) een noodbevel af en werd verordonneerd dat iedereen het plein moest verlaten.

Omdat sommigen de aanwijzingen niet opvolgden, voerde de ME charges uit en zette onder meer een waterkanon in. Aan het begin van de avond was de situatie onder controle.

