Vijf jaar celstraf voor 'vergisexplosie' in gezinswoning Urk

Voor het veroorzaken van een explosie in een gezinswoning in Urk is de 29-jarige Urker Harm-Hendrik S. woensdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. Justitie had zes jaar in de zaak tegen S. geëist.

Op zondag 3 november 2019 werd bij een huis aan de Golfoploop in Urk een vuurwerkbom naar binnen gegooid. De schade aan de woning was enorm. Deuren lagen eruit, een tussenmuur werd weggeblazen en in dragende muren ontstonden scheuren. De explosie had grote impact op het gezin. S. ontkende op de zitting in december dat hij achter de aanslag met de vuurwerkbom zat. Hij vertelde de rechters dat zijn kennis Bert van H. (24) hem had verteld dat die alleen een telefoon op het adres wilde afgeven.

Bom was bedoeld voor bewoonster verderop

Van H. werd in oktober al veroordeeld tot een celstraf van vier jaar. De zaak staat ook bekend als een vergisaanslag. Volgens justitie was de vuurwerkbom eigenlijk bedoeld voor een bewoonster verderop in de straat, omdat ze op Facebook had geklaagd over illegaal vuurwerk.

