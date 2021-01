Vier minderjarige jongens opgepakt voor betrokkenheid tribunebrand Berkel en Rodenrijs

De politie heeft zaterdagochtend vier 13-jarige jongens opgepakt die ervan worden verdacht betrokken te zijn bij de brand op het terrein van voetbalclub TOGB in Berkel en Rodenrijs. De historische voetbaltribune van de club brandde vrijdagavond volledig af. Ook een deel van het kunstgrasveld raakte zwaar beschadigd.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar wisten de voetbaltribune niet meer te redden. Een dag na de brand is bij de vrijwilligers van de club direct het besef dat hun enige tribune voorgoed verloren is gegaan. “Het is te hopen dat het kunstgras en de lichtmasten het wel overleefd hebben”, zei voorzitter Wim Saris eerder op zaterdag tegen Hart van Nederland. Nu blijkt dat ook een deel van het kunstgrasveld zwaar beschadigd is geraakt door de vlammenzee.

Verdrietig

Voorzitter Wim Saris zegt dat hij blij is dat ‘slechts’ de tribune is afgebrand en dat het vuur niet is overgeslagen op de kantine of kleedkamers. “Het belangrijkste is dat er geen mensen gewond zijn geraakt. Maar het ziet er verdrietig uit. Helemaal in deze moeilijke coronatijd is er juist behoefte aan goed nieuws.”

Vrijwilligers van TGOB beginnen maandag met het herstel en de wederopbouw van de tribune. De politie doet verder geen mededelingen vanwege het nog lopende onderzoek.