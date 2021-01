Het Openbaar Ministerie (OM) eiste dinsdag voor de rechtbank in Middelburg vier jaar gevangenisstraf tegen de 28-jarige A.K. uit Rotterdam. Het OM vervolgt hem voor het doodrijden van de 42-jarige Inge Caljouw. De invalide vrouw stak op het moment van de aanrijding een fietsoversteekplaats in Vlissingen over in haar handbike.

Volgens het OM nam K. onder invloed van cannabis op 10 juni 2020 met de bestuurder van een andere auto deel aan een straatrace. De Rotterdammer reed volgens de aanklager met ruim 150 kilometer per uur op een weg waar een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur gold. Inge werd in haar handbike geschept. Ze overleed vier dagen later in het ziekenhuis. De bestuurder van de andere auto is nooit getraceerd.

Drie oorzaken

“De oorzaken van dit ernstige verkeersongeval zijn: softdrugs, een straatrace en de extreem hoge snelheid. Als die er niet waren geweest, had het slachtoffer nog geleefd”, aldus de aanklager. Hij eiste naast de gevangenisstraf, ook een rijontzegging van vijf jaar.

K. verklaarde donderdag dat van een straatrace geen sprake was. Hij zegt dat hij de bestuurder van de andere auto niet kende, maar spontaan de drang kreeg deze te achtervolgen en in te halen. Toen hij het slachtoffer zag oversteken, probeerde hij nog te remmen, maar hij kon haar niet meer ontwijken.

Joint gerookt

De man gaf toe eerder op de dag van het ongeluk een jointje te hebben gerookt, maar hij zou ten tijde van het ongeval nuchter zijn geweest. Wel zegt hij dat hij de dag erna meteen met blowen is gestopt.

K. zit vast sinds 21 juli 2020. Toen de voorzitter vroeg hoe hij zich hierover voelde, antwoordde hij: “Ik vind het niet onterecht. Ik vind mijzelf geen slachtoffer.” Hij gaf tijdens de zitting meermalen aan veel spijt te hebben.

Levenskunstenaar

De Zeeuwse Inge leed aan het syndroom van Goldenhar, wat vervormingen veroorzaakt aan schedel en wervelkolom. Daar liet ze zich nooit door weerhouden. “Ze is geboren met geen kans op leven maar is uitgegroeid tot een heel mooi mens”, vertelt goede vriend Michiel aan Hart van Nederland. Hij voegt eraan toe: “Ik heb zoveel van haar geleerd. Ze was een levenskunstenaar.”

Michiel leerde Inge veertien jaar geleden kennen toen ze ging rolstoel hockeyen bij sportclub Gehandicapten Bevelanden. Hij was hockeycoach van het team. “We speelden landelijke competitie. Ze was heel fanatiek. Een ‘no nonsense’ vrouw die honderd procent leefde.”

Fonds voor gehandicaptensport

De ouders van het slachtoffer maakten gebruik van hun spreekrecht en lieten weten een fonds in naam van hun dochter op te willen richten. Inge was zeer actief in de gehandicaptensport en de ouders willen het fonds voor dat doel inzetten.

De rechtbank in Middelburg doet op 28 januari uitspraak in de zaak.

