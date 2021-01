Van Gerwen vernederd in kwartfinale WK: 'Van het bord geveegd'

Met een kansloze nederlaag heeft darter Michael van Gerwen afscheid genomen van het WK. De drievoudig wereldkampioen bleef in een leeg Alexandra Palace ver verwijderd van de scores die hem al jaren aan de top van de wereldranglijst houden en ging hard onderuit tegen de Engelsman Dave Chisnall: 5-0.

Van Gerwen leed zijn grootste nederlaag ooit op een WK en bleef steken op een gemiddelde van 98. Chisnall wierp zich naar een gemiddeld score van 107.

Moedeloos

Van Gerwen overtuigde tijdens zijn eerste optredens tegen de Schot Ryan Murray (3-1) en Engelsman Ricky Evans (4-0) op het WK. Hij ontsnapte in de achtste finales tegen de Engelsman Joe Cullen (4-3), na een achterstand van 1-3 in sets. “Dit geeft me zo veel vertrouwen”, jubelde hij na zijn inhaalrace. “Hier kan ik mee verder. Hier ga ik mijn voordeel mee doen.”

Maar tegen Chisnall, eerder op het WK verantwoordelijk voor de uitschakeling van Danny Noppert, bleef de drievoudig wereldkampioen ver verwijderd van het niveau dat hem al jaren de beste darter van de wereld maakt. Bijna niets lukte bij de Brabander en Chisnall gooide de wedstrijd van zijn leven.

Wat hij ook probeerde, Van Gerwen vond maar niet de scores die hij voor ogen had. Hij werd moedelozer en moedelozer, schudde steeds vaker met zijn hoofd en capituleerde.

Reactie Van Gerwen

Michael van Gerwen zocht niet naar excuses na zijn kansloze nederlaag. “Het lukte echt voor geen meter”, zei hij voor de camera van RTL 7. “Hier baal ik enorm van.”

“Dit kan ik alleen mezelf kwalijk nemen”, zei de verliezend finalist van vorig jaar. “Ik had hem veel meer onder druk moeten zetten. Maar de pijlen vielen niet lekker. Ik weet niet waarom. Het is niet mijn beste seizoen maar de laatste maanden ging het best wel lekker. Maar ik krijg nu met iemand te maken die ook goed in vorm is. Als je dan zo weinig scoort, dan krijg je alle kanten van het bord te zien. Dat is mij gebeurd. Het maakt me niet zo veel uit of ik met 5-0 of 5-4 verlies. Ik kom hier om het WK te winnen. En dat is totaal niet gelukt. Dit moet ik evalueren.”

Halve finale

Chisnall neemt het zaterdag in de halve finale op tegen Gary Anderson, de tweevoudig wereldkampioen uit Schotland die eerder op vrijdag de opmars van de Nederlander Dirk van Duijvenbode stuitte. De andere halve eindstrijd gaat tussen Gerwyn Price uit Wales en de Engelsman Stephen Bunting.

