Uitvaartorganisatie draait overuren vanwege hoge aantal doden: extra koelcontainers voor lichamen

Uitvaartorganisatie DELA neemt maatregelen vanwege het hoge aantal doden. Tijdens het winterseizoen overlijden sowieso meer mensen, maar door de coronacrisis is dat aantal nu zo hoog opgelopen dat de organisatie sinds half december in totaal vijftien containers bij uitvaartcentra in Nederland heeft bijgeplaatst. Daarin kunnen lichamen gekoeld worden.

De containers zijn gefaseerd geplaatst in onder andere Eindhoven en Oldenzaal. De lichamen worden normaal gesproken in het pand van een uitvaartcentrum gekoeld, maar bij een aantal centra is de druk zó hoog, dat de organisatie heeft besloten om uit te breiden. Sommige zogenaamde koelunits liggen inmiddels al vol.

Alles zit op slot

“De koelunits zijn op dit moment echt noodzakelijk, de aantallen lopen sinds december flink op”, vertelt Charles Meiling, locatiemanager van DELA in Oldenzaal. Nabestaanden hoeven zich volgens DELA echt geen zorgen te maken. Alles zit op slot, er zit een alarm op en eigenlijk is het niet anders dan de koelingen binnen. “En als nabestaanden langskomen om hun dierbare te bezoeken, wordt de overledene opgebaard in een condoleancekamer. Ze zien de koelingen dus niet.”

Lees ook: Je geliefden levensecht toespreken na je dood? Het kan met een hologram

Tijdens de eerste golf schaalde de uitvaartorganisatie ook op. Toen werden zo’n negen koelunits geplaatst in Nederland, maar dat ging voornamelijk om het zuiden van het land. Nu is de druk op de uitvaartcentra in het hele land te merken. “Dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt in mijn carrière”, aldus Meiling.

Britse variant

DELA kijkt met zorgen naar de situatie in Groot-Brittannië, waar de Britse variant op dit moment om zich heen grijpt. “We zijn er iedere dag mee bezig”, vertelt een woordvoerder. “Groot-Brittannië is dichtbij. We willen voorkomen dat je verrast wordt en dat denken staat nooit stil. De draaiboeken liggen klaar en worden steeds gefinetuned.”

Lees ook: Meerderheid Nederlanders: grens met VK moet dicht vanwege Britse mutatie coronavirus

De burgemeester van Oldenzaal, Patrick Welman, hoopt dat iedereen die de beelden ziet, beseft dat het menens is. “We hopen dat deze beelden een waarschuwing zijn voor mensen. Dat ze zich echt aan de richtlijnen gaan houden. Ik vind het belangrijk om dit te laten zien”, vertelt hij.