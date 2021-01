Corona waart op dit moment rond in Drentse verzorgingstehuizen en woonzorgcentra. Bij 25 instellingen in de provincie is het virus vastgesteld bij bewoners of medewerkers, meldt de veiligheidsregio donderdag.

De nood is inmiddels zelfs zo hoog dat Defensie nu te hulp moet springen bij woonzorgcentrum Weidesteyn in Hoogeveen. Door ziekte van personeel wordt inmiddels ook een beroep gedaan op vrijwilligers van het Rode Kruis. Ook wordt (ex-)zorgmedewerkers dringend gevraagd om te helpen.

‘Druk op Drentse zorg kritiek’

“De druk op de zorg in Drenthe heeft een kritiek niveau bereikt”, zegt Hans Kox van de Drentse GGD. “We zien in veel verpleeg- en verzorgingstehuizen en woonzorgcentra het aantal besmettingen onder zowel bewoners als personeel nog steeds snel oplopen.”

Hij wijst erop dat het aantal gevallen in de provincie sinds het begin van de uitbraak nog niet zo hoog is geweest. De meeste besmettingen daar vinden nu plaats in de thuissituatie en opvallend vaak tijdens bezoek bij familie of vrienden. Verder komen momenteel de besmettingen voor onder Drenten tussen de 50 en 59 jaar.

Dringende oproep burgemeester

Burgemeester Marco Out van Assen doet als voorzitter van de veiligheidsregio Drenthe opnieuw een klemmend beroep op de inwoners van de provincie. “Houd je juist nu aan alle maatregelen en blijf zoveel mogelijk thuis”, zegt hij naar aanleiding van de nijpende situatie in de Drentse ouderenzorg.

Redactie/ANP

