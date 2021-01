Bij een ernstig ongeluk op de A2 tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Oudenrijn zijn woensdagmiddag twee mensen zwaargewond geraakt. Bij het ongeluk was zeker een vrachtwagen en een personenauto betrokken. Zowel de bestuurder als de passagier van de auto raakten zwaargewond.

Op de beelden is te zien dat de auto van achteren is geraakt. Door de klap is de auto enkele meters van de weg geschoven en in de natte berm tot stilstand gekomen. De achterkant van de wagen lijkt helemaal ingedeukt.

Traumahelikopter

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Een traumahelikopter moest noodgedwongen op de snelweg landen. De twee slachtoffer zijn met spoed overgebracht naar het UMC Utrecht.

De vangrail langs de weg is over een lengte van enkele meters verbogen. Door werkzaamheden is de A2 tussen Vianen en Utrecht volledig afgesloten. Het is niet bekend wanneer de weg weer opengaat. Automobilisten kunnen omrijden via de A27 of A12.

⛔️ | De #A2 is DICHT tussen knp. Everdingen en knp. Oudenrijn door een ongeluk. Voor de laatste updates & meer info, check 👉 https://t.co/sIC5EDM19T. Die kant op? Volg de omleiding 👇 pic.twitter.com/PgSyTfegoO — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) January 13, 2021

Beeld: Michiel van Beers