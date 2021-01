Twee gewonden na steekpartij in Rotterdamse woning

Bij een steekpartij in een woning aan de Rusthoflaan in Rotterdam-Crooswijk zijn in de nacht van dinsdag op woensdag twee personen gewond geraakt. Kort na 02:30 uur kwamen de hulpdiensten ter plaatse nadat de steekpartij had plaatsgevonden.

Naakt in portiek

Een van de twee slachtoffers werd op de hoek van de Crooswijkseweg aangetroffen. Het tweede slachtoffer werd naakt aangetroffen in het portiek van het wooncomplex.

Ambulancepersoneel heeft zich over de twee slachtoffers ontfermd, beide slachtoffers raakten flink gewond en zijn naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere behandeling. een van hen is zwaargewond.

Bij een steekpartij in een woning aan de Rusthoflaan in Rotterdam-Crooswijk zijn vannacht twee personen gewond geraakt. De politie heeft een vrouw die in de woning was aangehouden. Item:https://t.co/LMZTAhBkNR pic.twitter.com/uNrsGjFLw2 — MediaTV (@mediatvnl) January 6, 2021

Aanhouding

Na de steekpartij is er een vrouw aangehouden die in de woning aanwezig was, wat haar rol bij het incident is geweest zal uit nader onderzoek moeten blijken. De woning waarin de steekpartij is begonnen is door de politie verzegeld. De politie doet onderzoek in de zaak.

Beeld: Video Duivestein