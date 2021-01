Op de kruising van de Dorpsweg met de Gruttostraat in Rotterdam is woensdagochtend een bizar ongeluk gebeurd. Een auto en een busje botsten op elkaar, waarna het busje maar liefst twintig meter verderop op de zijkant terecht kwam.

De auto belandde zwaar beschadigd op de stoep. Meerdere hulpdiensten kwam op het ongeluk af. Beide bestuurders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Door de ravage is de Dorpsweg richting Rotterdam-Centrum afgesloten.

Onderzoek

Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog een raadsel: de politie doet onderzoek.

Beeld: Video Duivestein

