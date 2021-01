Rotterdamse tiener (18) met verstandelijke beperking raakt zwaargewond na mishandeling met vuurwerk

Een verstandelijk beperkte jongen van 18 jaar is op nieuwjaarsdag op de Crooswijksestraat in Rotterdam mishandeld met vuurwerk. De politie vermoedt dat iemand vuurwerk in zijn hand heeft gestopt en dat heeft aangestoken. De jongen raakte zwaargewond aan zijn hand.

Het ging mis op vrijdag 1 januari rond 15.30 uur bij sportcomplex Schuttersveld. De jongen liep daar langs toen twee mannen bezig waren met het afsteken van vuurwerk.

Mogelijk gooiden zij een rotje naar de jongen. Maar gezien de ernstige verwondingen bestaat de kans dat vuurwerk in zijn hand is aangestoken. De jongen is volgens de politie zwaar getraumatiseerd door de gebeurtenis.

Oproep

De politie heeft al camerabeelden opgevraagd en getuigen gesproken. Mogelijk zijn er nog meer mensen die vrijdagmiddag een grote en een kleine man hebben gezien die met vuurwerk gooiden.

De hulpdienst komt graag in contact met mensen die meer informatie hebben over dit voorval. Mensen met tips kunnen de politie bellen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

ANP/Redactie

