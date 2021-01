Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen staat woensdagochtend een file na een ongeval met tien voertuigen. Een van de voertuigen vatte vervolgens vlam, aldus de ANWB.

Volgens Rijkswaterstaat ontstond er een flinke brand. Vanwege schade aan het asfalt blijven voorlopig rijstroken afgesloten, aldus de ANWB.

Het ongeval vond plaats bij knooppunt Velsen. Acht van de tien voertuigen moeten worden geborgen, meldt Rijkswaterstaat.

(Tekst gaat verder onder tweet)

De brand op de #A9 bij Velsen richting Amstelveen is geblust. Acht van de tien voertuigen moeten worden geborgen, dus voorlopig blijven twee rijstroken dicht. pic.twitter.com/5QeRxd0cIu — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) January 13, 2021

Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer staat er rond 07.30 uur ruim een halfuur in de file. Omrijden kan via ring van Amsterdam (de A8, A10 en A4).

