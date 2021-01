Theo Hiddema wil toch geen lijstduwer zijn van Forum voor Democratie. Hij vindt dat de door partijleider Thierry Baudet beoogde campagne te veel draait om het coronabeleid. De koers is te populistisch, laat hij aan de NOS weten. “Ik ben geen FvD’er meer. Voer mij af van de lijst.”

Hiddema stapte uit de Tweede Kamer toen de partij verwikkeld raakte in een affaire over antisemitische en racistische appjes van FvD-jongeren. In een brief aan Kamervoorzitter Arib verklaarde hij zichzelf “politiek arbeidsongeschikt”.

Hij wilde terugkeren als lijstduwer, maar heeft Baudet gemeld dat hij diens campagne “vanuit een welhaast religieuze gedrevenheid tegen het coronabeleid” politiek irrelevant vindt. “Wij zijn geen FvD’ers geworden vanwege onze kennis van een pandemie.”

Geen applaus

Hiddema zegt ook nog dat hij geen applaus wil geven aan het voormalige VVD-Kamerlid Van Haga, die nu als tweede op de FvD-kandidatenlijst staat. “Die beweert dat Rutte met betrekking tot het virus het land in een dwangstaat wil veranderen.”

ANP

