Stel in garagebox Amsterdam niet door misdrijf omgekomen

De 63-jarige man en de 59-jarige vrouw die dinsdagmiddag dood werden aangetroffen in een garagebox in industriegebied Amsterdam-Westpoort zijn niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Uit een uitgebreid onderzoek op de lichamen blijkt dat het stel een natuurlijke dood is gestorven.

Wat er precies vooraf is gegaan aan de dood van de mensen, en waarom ze bijvoorbeeld in de garagebox waren op het moment van overlijden, is niet precies duidelijk. Volgens een politiewoordvoerster werd de garagebox op bedrijventerrein De Heining als opslag voor allerlei spullen gebruikt.

De politie heeft het onderzoek afgerond.

