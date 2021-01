Steenmarter in onderstation Liander in Borculo legt 11.000 huishoudens plat

Door een steenmarter moesten 11.000 huishoudens in de Achterhoek het dinsdagochtend zonder stroom doen. Het dier had zich een weg door een onderstation in Borculo geknaagd, kwam daar in aanraking met elektriciteit en werd geëlektrocuteerd. Rond 07:00 uur was de storing verholpen.

Knaagdieren die in laagspanningskastjes klimmen zorgen wel vaker voor stroomstoringen, vertelt een woordvoerder van netbeheerder Liander. “We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ze buiten blijven, maar ja, het zijn knaagdieren dus die weten zich soms toch naar binnen te knagen. Met name de steenmarter is wat dat betreft in opkomst, maar dat is een beschermde diersoort dus die mogen niet bestreden worden.”

Nationaal Historisch Museum

Mogelijk wordt de steenmarter in kwestie nog ‘beroemd’, vertelt hij, en krijgt het dier een plekje in het Natuurhistorisch Museum. “Dat is nog niet helemaal duidelijk”, aldus de woordvoerder. De rat die op 11 januari 2020 voor een stroomstoring zorgde in de gemeente Zeewolde en in delen van Almere en Lelystad prijkt op dit moment ook in het museum.

Beeld: Liander

