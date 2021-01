Spookrijder rijdt meerdere auto's aan, verdachte verzet zich flink bij aanhouding

Op de N31 tussen Leeuwarden en Drachten heeft een spookrijder zaterdagavond een ravage aangericht. Voor zover nu bekend werden twee auto’s aangereden, maar wonder boven wonder raakte maar een van de slachtoffers lichtgewond.

De aanrijdingen gebeurden ter hoogte van Nijega. Aanvankelijk dacht de politie dat de verdachte vier auto’s had aangereden, maar twee van de auto’s waren langs de kant geparkeerd om te helpen na de aanrijdingen. Een bestuurster raakte gewond en werd door ambulancepersoneel nagekeken.

Verzet

Bij de aanhouding van de verdachte verzette hij zich flink, zo laat de politie weten. “Meerdere agenten moesten hem in bedwang houden,” aldus een woordvoerder aan Hart van Nederland. “Hij is inmiddels overgebracht naar het politiebureau,” aldus de politie. “Gezien het feit dat de auto van de man behoorlijk beschadigd is, wordt hij door ambulancepersoneel nagekeken. Daarna wordt hij ingesloten.”

Vanwege politieonderzoek en het opruimen van de schade is de provinciale weg tussen Nijega en Drachten afgesloten.

Voor zover nu bekend is zijn er vier auto’s aangereden. Er is één ambulance ter plaatse gekomen voor een bestuurster met licht letsel. — Politie Fryslân (@polfryslan) January 16, 2021

Foto: Noormannen