Boze buurman bedreigt kinderen met pistool om sneeuwballengevecht

Een buurman maakte zich gisteren in Oisterwijk zó boos om een sneeuwballengevecht dat hij kinderen en ouders met een ‘pistool’ heeft bedreigd.

De vaders waren met hun kinderen aan het buitenspelen. Tijdens het gevecht raakten ze de ruiten van een appartement in de buurt. De bewoner kwam naar buiten en vloog direct een van de vaders aan. Die duwde de man nog weg en maande hem tot kalmte. Dat leek te lukken, want de man liep terug naar zijn woning.

Politie vond aansteker

Maar snel daarna kwam hij weer tevoorschijn op zijn balkon, nu met wat leek op een pistool in zijn handen. Het vuurwapen richtte hij op de groep, die daarvan schrok en wegrende.

Agenten die aan waren komen rijden deden daarop een inval in de woning van de man. Daar vonden ze het vuurwapen: het bleek een aansteker in de vorm van een pistool te zijn. De buurman is aangehouden voor de bedreiging.

