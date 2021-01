Schiedamse kunstenaars dreigen dakloos te worden, buurt wil dat ze blijven

“We worden gewoon op straat gezet!” zegt de Schiedamse kunstenaar Sjef Henderickx verontwaardigt over de bouwplannen van zijn gemeente. Die wil nieuwe woningen realiseren en daarvoor moeten op drie verschillende plaatsen in Schiedam ateliers van kunstenaars het veld ruimen.

Niet alleen de kunstenaars zijn boos, ook wijkbewoners van de Schiedamse Tuinwijk willen dat ‘hun’ kunstenaars blijven. Een petitie tegen de plannen van de gemeente is al meer dan 500 keer ondertekend.

‘Overvallen’

Henderickx klinkt strijdvaardig. “Ik mag dan wel 77 jaar worden dit jaar, maar ik heb nog genoeg energie en werk nog steeds aan nieuwe projecten. We voelen ons overvallen door de gemeente.” In totaal veertien kunstenaars moeten op korte termijn op zoek naar nieuwe werkruimte.

Sjef Henderickx heeft samen met drie andere kunstenaars zijn atelier in een voormalig schoolgebouw in de Schiedamse wijk Tuindorp. Het dreigende vertrek en de daarmee samengaande sloop van het pand is het gesprek van de dag in de buurt. Omwonenden vrezen bovendien dat het markante naoorlogse schoolgebouw plaats moet maken voor hoogbouw.

Wil Binkhorst woont al jaren in Tuindorp en vindt de aanwezigheid van de kunstenaars een verrijking voor de omgeving. “Maar ook het schoolgebouw is uniek voor de wijk. Ga je de school slopen, dan ontneem je de ziel van Tuindorp.”

Woonruimte nodig

De gemeente Schiedam zegt dat er behoefte is aan nieuwe woonruimte en dat ook de plekken van de kunstenaars daarvoor in aanmerking komen. “De kunstenaars wisten dat ze de ruimte tijdelijk mochten gebruiken, tegen zeer lage kosten. We willen de kunstenaars als zij dat wensen helpen met zoeken naar vervangende ruimte”, laat een woordvoerder weten aan de redactie van Hart van Nederland.