Schapenhouders door heel het land slaan alarm: lammetjes met kromme poten en bochels geboren

Meerdere schapenhouders in heel het land hebben in de afgelopen weken melding gemaakt van lammeren met een misvorming, maakte landbouworganisatie LTO bekend. Ook is er volgens de landbouworganisatie onlangs een melding gemaakt van meerdere kalveren met aangeboren afwijkingen.

Het ging onder meer om lammeren met kromme poten, draainekken en bochels in de rug. Ook kwamen afwijkingen aan het zenuwstelsel voor en is het schmallenbergvirus aangetoond. Dit virus veroorzaakt ziekte en geboorteafwijkingen bij runderen, schapen en geiten. Om hoeveel meldingen het gaat, kon een woordvoerster van LTO niet zeggen. De lammeren werden geboren na een normale drachtlengte.

De kadavers worden op advies van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) pathologisch onderzocht.

Lees ook: Schmallenberg wil andere naam virus

Stekende insecten

Het virus is voor het eerst in 2011 aangetoond in Noordwest-Europa. Sindsdien is het meerdere malen, maar meestal incidenteel of op kleine schaal, aangetoond in lammeren met aangeboren afwijkingen. Het virus wordt overgebracht via stekende insecten.

ANP

Hart van Nederland is nu ook elke ochtend op tv! Van 6.30 tot 10.00 uur praten we je op SBS6 bij over het laatste nieuws uit Nederland en krijg je het laatste Shownieuws. Op zaterdag zijn we er van 7.00 tot 10.00 uur en op zondag van 7.00 tot 9.00 uur.