Schaatsen in coronatijd: de ene vereniging doet het, de ander vindt het niet verantwoord

De temperatuur daalt ‘s nachts onder het nulpunt en dat betekent dat het hart bij schaatsverenigingen in Nederland sneller gaat kloppen. Maar is schaatsen tijdens een coronacrisis, en met een Britse variant die op de loer ligt, wel verantwoord?

“Ja”, zegt Sjon Grobbee, voorzitter van de Oosterbeekse IJsvereniging. “Wij hebben er in samenspraak met de gemeente voor gekozen om alleen de jeugd in groepjes te laten schaatsen. De jeugd heeft op dit moment meer vrijheden dan volwassenen en wij willen niet de grenzen opzoeken.” De vereniging laat kinderen tot en met 17 jaar de baan op. Voor hen, maar ook om ouders te ontlasten.

Lees ook: Winterswijk trekt de ijzers uit het vet: eerste slagen van 2021 zijn een feit

De ijsvereniging in De Lier gaat juist niet open deze winter. Op Twitter laat de vereniging weten: “Deze beslissing is met pijn in het hart genomen. We denken dat dit voor ieders gezondheid het beste is. Jammer, maar het is wat het is.”

Veilig te organiseren

De schaatsbond KNSB kijkt iedere dag naar de weersvoorspellingen. Voorzitter Rieks Poelman van de natuurijsafdeling zegt in dagblad Trouw dat hij al maanden bezig is met de vraag of het verantwoord is of niet. Hij vindt het onverstandig als ijsclubs dicht blijven. “We gaan ondanks corona toch wel massaal schaatsen als er ijs ligt. Dan kun je het beter op plekken doen waar het verantwoord kan. Dat valt met maatregelen veilig te organiseren”, aldus Poelman.

Lees ook: Het gaat écht gebeuren: KNMI geeft weerswaarschuwing af voor verwachte sneeuwval

Vooralsnog ziet het er naar uit dat er alleen geschaatst kan worden op de ijsbaan. Daar is de baan al bevroren na twee nachten vriezen. Voordat sloten en meren bevriezen, moet het langer en harder vriezen. Maar de voorspellingen zijn niet al te best. Overmorgen gaat het dooien, daarna wordt het kletsnet en zelfs 10 graden. It giet – op hooguit twee dagen op de ijsbaan – voorlopig nog niet on dus.