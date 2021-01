Rotterdams college overweegt excuses aan te bieden voor slavernijverleden

Het college van Rotterdam overweegt zijn excuses aan te bieden voor het slavernijverleden van de havenstad. Hoe die excuses precies gemaakt moeten worden willen burgemeester Ahmed Aboutaleb en de wethouders komende tijd onderzoeken.

“Het college realiseert zich dat de samenleving behoefte heeft aan snelle antwoorden”, staat in een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad. “Maar áls excuses gemaakt worden, dan moet dit ten volle gerealiseerd worden en moeten de woorden gewicht en bewuste consequenties hebben.”

Samen met Amsterdam?

Het stadsbestuur wil zich de komende tijd bezinnen op de eventuele betekenis, voorwaarden en gevolgen. Zo wordt er onder andere gekeken of de excuses voor het slavernijverleden samen met hoofdstad Amsterdam of de landelijke overheid moeten word gemaakt. Tot nog toe heeft het kabinet alleen “diepe spijt en berouw” getoond.

Daarnaast vraagt het college zich af of de excuses dan gelden “namens het college, het stadsbestuur inclusief de gemeenteraad, voor de gemeente of voor alle Rotterdammers?” Het wil zich daarbij laten adviseren door wetenschappers en rechtsgeleerden.

Straatnamen en standbeelden

De vraag of Rotterdam zijn excuses moet aanbieden volgt op een aantal onderzoeken naar het slavernijverleden van de Maasstad. Zo concludeerde het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde dat Rotterdam “tot over de oren in de slavernij zat”. In de stad verwijzen bijvoorbeeld 181 straatnamen naar die tijd.

Een van de maatregelen die het college verder neemt, is het plaatsen van een duidelijk zichtbare toelichting bij koloniale straatnamen en beelden in de stad. Ook willen de Aboutaleb en wethouders dat het koloniale verleden een prominente plaats krijgt in het onderwijs over de Rotterdamse geschiedenis.

ANP

