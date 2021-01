BBQ-restaurant De Kiet in Eindhoven wil zondag opnieuw de deuren openen voor gasten. De eigenaren kondigen dat aan op Facebook. “Op 17 januari gaan wij open, dat is een belofte”, laten zij weten op het platform.

Afgelopen zondag greep de gemeente Eindhoven in toen het restaurant aan de Edisonstraat, ondanks de lockdown, toch open ging. Nogal wat mensen hadden in het BBQ-restaurant hun maaltijd genoten. Het restaurant werd kort daarna gesloten. De Kiet kreeg daarna een laatste waarschuwing. ”Als het restaurant nogmaals de coronaregels overtreedt, wordt de zaak voor onbepaalde tijd gesloten”, liet de gemeente Eindhoven eerder al weten.

‘Onze stem moet gehoord worden’

Desondanks zeggen beide eigenaren zich aan te sluiten bij alle ondernemers die ook op de 17e opengaan. Over wie ze het dan hebben, wordt niet duidelijk in de video. Lokale afdelingen van Horeca Nederland riepen eerder weliswaar op de horeca op 17 januari weer open te gooien. Maar na financiële toezeggingen door het kabinet kwamen ze daarop terug en blijven de deuren dicht.

Volgens de eigenaren van De Kiet wordt de “collectieve intelligentie” van de Nederlanders beledigd met de huidige maatregelen. “Onze stem moet gehoord worden”, zeggen ze.

Reactie gemeente

De gemeente Eindhoven accepteert geen heropening van het restaurant. De Kiet riskeert dan sluiting, laat een woordvoerster van de gemeente weten. “Dit gaan we niet tolereren en we zullen hierop ook gaan handhaven. Het is voor iedereen een heel moeilijke tijd”, reageert de woordvoerster. “Zeker ook voor ondernemers die hun zaak nog langer dicht moeten houden. Maar de maatregelen zijn er niet voor niets. Deze ondernemers hebben, omdat ze afgelopen zondagavond tegen de regels in hun restaurant voor publiek hadden geopend, rond 18.40 uur een last onder bestuursdwang uitgereikt gekregen. Als ze nog een keer klanten laten eten in de zaak, wordt hun onderneming voor 14 dagen gesloten.”

De eigenaren konden rekenen op veel steun uit de buurt. ”Ik ken de jongens van het restaurant en ik begrijp ze wel. Het zijn nu ook echt moeilijke tijden. Zelf zit ik ook op het randje en heb een kind thuis te voeden”, vertelde eigenaar Fatih Keskin van Pidem Restaurant eerder tegen Hart van Nederland.

Ook in hun Facebookbericht laten de twee eigenaren weten dat ze veel steun hebben ontvangen na hun actie.

