Premier Mark Rutte is “niet erg hoopvol over wat kan na 19 januari”, de dag tot wanneer in Nederland in ieder geval een lockdown geldt. Dat heeft de minister-president dinsdag gezegd in een debat in de Tweede Kamer over de corona-aanpak.

Rutte wil nog niet vooruitlopen op eventuele versoepelingen of juist een verlenging van de lockdown, maar “op dit moment blijven de cijfers natuurlijk hoog”, zei hij tijdens het coronadebat. Het Outbreak Management Team (OMT) buigt zich vrijdag over de coronamaatregelen en zal begin volgende week met een advies komen.

Britse coronavariant op scholen

Er wordt door het deskundigenteam onder andere gekeken naar de gevolgen van de Britse coronavariant voor het onderwijs. Over de verspreiding van de veel besmettelijkere mutatie op scholen is nog veel onduidelijk. Maar deze nieuwe variant treft kinderen mogelijk veel meer dan het ‘oude’ coronavirus.

Het blijft dan ook onzeker of kinderen over twee weken weer naar de basisschool en middelbare school kunnen. Volgens Rutte blijft het heropenen van scholen een “prioriteit” voor het kabinet, maar kan hij “echt niet beloven” dat scholen weer op 18 januari opengaan.

Daarom wordt op verzoek van het OMT gekeken naar aanvullende maatregelen op scholen. Dat gebeurt in overleg met de koepelorganisaties van het basis- en voortgezet onderwijs. Daarbij wordt onder meer gekeken naar spreiding van personen, reisbewegingen en de manier én tijd van lesgeven, aldus de premier.

RIVM over effecten lockdown

Rutte liet verder weten dat het kabinet ook kijkt naar de effecten van huidige coronamaatregelen. Gezondheidsdienst RIVM meldde dinsdag in een nieuwe corona-update dat een duidelijk effect van de lockdown vooralsnog uitblijft. Die gevolgen zijn volgens de minister-president nu eenmaal “niet altijd zichtbaar of te berekenen”.

In principe bespreekt het kabinet op dinsdag 12 januari of de lockdown langer blijft gelden en Nederland dus nog langer op slot gaat. “We moeten echt het OMT-advies afwachten”, zei de premier daarover.

ANP

