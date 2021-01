Q-koortspatiënten blij dat RIVM relatie met coronavirus onderzoekt

Hebben Q-koortspatiënten een grotere kans om het coronavirus te krijgen? Daar gaat het RIVM onderzoek naar doen, tot grote opluchting van patiënt Bert Brunninkhuis. “Mensen die Q-koorts hadden, zitten in de hoek waar de klappen vallen.”

Tijdens de eerste golf van het coronavirus waren de grootste brandhaarden in Zuidoost-Brabant, toevallig in de dezelfde regio waar tussen 2007 en 2011 tienduizenden mensen Q-koorts kregen. Maar is dat wel toeval?

Grotere kans op corona?

Al sinds de eerste golf strijdt Bert Brunninkhuis uit Den Bosch voor een onderzoek naar een mogelijke relatie tussen het coronavirus en de Q-koorts. “Naar mijn idee hebben de brandhaarden hier in de regio te maken met de vele mensen die Q-koorts hebben”, aldus Brunninkhuis.

Hij is blij dat er nu een onderzoek komt, net als andere patiënten die Hart van Nederland vrijdag sprak. Het RIVM gaat onderzoeken of mensen die Q–koorts hebben gehad een grotere kans hebben op het krijgen van corona, en of een infectie met het virus bij hen ernstiger verloopt.

‘Vatbaarder voor longontsteking’

Ook hijzelf heeft de bacteriële infectieziekte gehad. “Er is een tijd vóór, en een tijd ná de Q-koorts”, zo ervaart hij het. Brunninkhuis heeft nog elke dag last van de ziekte die hij jaren geleden had.

“Je draait daardoor op lage toeren, hebt grote vermoeidheid. Je bent veel vatbaarder voor longontsteking, problemen met ademhandeling, en überhaupt ontstekingen in je lichaam.”

Veel coronadoden in gebied Q-koorts

Brunninkhuis is daarom op zijn hoede sinds de uitbraak van het coronavirus. “De combinatie Q-koorts, ouder zijn en corona maakt me erg voorzichtig. Ik ben niet bang maar kijk wel uit. Met name in deze regio, ten zuidoosten van Den Bosch, zijn nogal wat mensen overleden tijdens de eerste coronagolf”, weet ook Brunninkhuis.

Volgens Brunninkhuis zitten Q-koortspatiënten “in de hoek waar de klappen vallen”. En als ook nog wordt aangetoond dat deze groep bevattelijker is voor het coronavirus, moet de overheid daarvoor waarschuwen, vindt hij.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het RIVM, de GGD Hart voor Brabant, onderzoeksinstituut Nivel en het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Zo’n 1200 Q-koortspatiënten die al eerder aan een onderzoek meewerkten, krijgen in januari een vragenlijst thuisgestuurd.