PvdA-Kamerleden reageren aangeslagen op het vertrek van hun partijleider Lodewijk Asscher. “Ik moet even bijkomen van de klap”, reageert Lilianne Ploumen. “Het was een moeilijk besluit, ik ben er verdrietig over”, zegt Henk Nijboer geëmotioneerd voor de camera van Hart van Nederland.

De fractieleden zeggen dat ze donderdagochtend pas te horen kregen van het besluit van Asscher. Die maakte in een videoboodschap op Facebook bekend dat hij zich terugtrekt als lijsttrekker vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire. De PvdA-leider was in het vorige kabinet minister van Sociale Zaken.

Lees ook: Lodewijk Asscher trekt zich terug als PvdA-lijsttrekker vanwege rol in toeslagenaffaire

Als het aan zijn fractiegenoten had gelegen had Asscher niet hoeven opstappen. “Ik respecteer zijn besluit maar ik vind het heel jammer dat het op deze manier heeft moeten lopen”, zegt Attje Kuiken, die als Kamerlid in de commissie zat die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire.

‘Hoog tijd voor reactie kabinet’

Kuiken vindt niet dat Asscher hoofdverantwoordelijke was. Ze denkt juist dat hij had kunnen werken aan een oplossing voor de gedupeerde ouders. “Ik hoop wel dat er nu ruimte ontstaat om daadwerkelijk ook over het rapport zelf te spreken en dat er oplossingen komen”, voegt het Kamerlid daaraan toe.

Lees ook: Advocaten jagen op gedupeerden toeslagenaffaire: ‘Ze beloven gouden bergen’

“Het kabinet is nu een maand aan het overleggen, we hebben nog steeds geen reactie gezien, en ik denk dat het daar hoog tijd voor is”, stelt Kuiken. “Dat zouden alle ouders verdienen, in plaats van dat het gaat over wie er wel of niet opstapt.” Vrijdag praat de regering verder over het vernietigende rapport van de speciale Kamercommissie.

‘Niet de grote boosdoener’

Ook Ploumen en Nijboer hoopten dat Asscher toch zou doorgaan. “Je kunt leren van fouten”, vindt Nijboer. “Hij is niet de grote boosdoener in de toeslagenaffaire, wat hij nu wel geworden lijkt te zijn.” Het vertrek van de politiek leider is volgens hem “een moedig besluit” en “in het belang van de partij”.

De fractieleden wilden nog niets kwijt over wie Asscher opvolgt. De Kamerleden gaan daar donderdag over in overleg. Voorlopig neemt huidig vice-fractievoorzitter Ploumen zijn rol als fractievoorzitter over. Ze wilde niet zeggen of ze ook beschikbaar is voor de positie van lijsttrekker.

Lees ook: Kabinet moet aftreden om toeslagenaffaire, vindt meerderheid Nederlanders

Hart van Nederland is nu ook elke ochtend op tv! Van 6.30 tot 10.00 uur praten we je op SBS6 bij over het laatste nieuws uit Nederland en krijg je het laatste Shownieuws. Op zaterdag zijn we er van 7.00 tot 10.00 uur en op zondag van 7.00 tot 9.00 uur.