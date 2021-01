Zonder zingen de kerk uit, maar toch klinkt gezang

In veel protestantse kerken was de online kerkdienst zondag heel anders dan normaal. De Protestantse Kerk Nederland (PKN) adviseerde eerder deze week om niet meer live te zingen tijdens de dienst. In Rotterdam gaven ze op geheel eigen wijze gehoor aan die oproep.

Het zingen van liederen is een belangrijk onderdeel van de zondagsdienst. Tot deze week zongen meerdere zangers en zangeressen live liederen tijdens de opnames van de dienst in de Protestantse kerk in Rotterdam Kralingen, maar deze week is alles anders.

Creatief

“De liederen van deze dienst waren al gekozen”, zegt predikant Ilse Hogeweg. “Wij proberen op verschillende manieren nog steeds de liederen terug te laten komen.” Eén van de oplossingen is dat op zaterdag al liederen door een zangeres worden ingezongen in een lege kerk. “Zij neemt alleen met haar partner de muziek op die we tijdens de dienst kunnen afspelen.”

Predikant Hogeweg zal zelf ook een aantal stukken behandelen. “Onze organist zal muziek spelen en ik zal de teksten op muziek voorlezen.”

Biddinghuizen

De Protestantse kerk Nederland adviseert kerken om niet meer te zingen, nadat er in Biddinghuizen tien mensen besmet raakten met het coronavirus. Ze liepen dat op bij de opname van een onlinekerkdienst. Twee mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Een iemand moest naar het ziekenhuis.

De reacties bij de kerken en kerkgangers zijn wisselend. Sommigen passen, net als in Rotterdam, hun diensten aan om geen gezang meer te hebben tijdens de opname. Andere kerken vinden zang een te belangrijk onderdeel van de dienst en leggen het advies naast zich neer.