Monsterklus voor snijteam universiteit: aangespoelde potvis opengesneden op Vlieland

Het snij- en onderzoeksteam van de Universiteit Utrecht neemt vandaag de aangespoelde potvis bij Vlieland onder handen. Tijdens de monsterklus gaan ze het zoogdier ontleden en wordt gezocht naar de doodsoorzaak. Ook worden de organen en vetdikte bekeken.

Bioloog Lonneke IJsseldijk van de Universiteit Utrecht is een van de leden van het ‘snijteam’ dat is samengesteld door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Samen met vijf andere collega’s staat zij vandaag tot haar knieën in de potvis om hopelijk te achterhalen hoe het dier geleefd heeft en hoe hij bij onze kust terecht is gekomen.

Lees ook: Potvis neemt de verkeerde afslag en spoelt aan op strand Vlieland

Het gevaarte wordt door allerlei grote machines opengesneden en alle ingewanden worden er uitgehaald en onderzocht. Hoe oud was het dier? Wat zit er allemaal in zijn maag? Waardoor is hij in de Noordzee terecht gekomen? Allemaal vragen waarop hopelijk aan het eind van de dag een antwoord is.

Naturalis

Als dit postnatale onderzoek is afgerond worden alle losse stukken na dit weekend in een container gestopt en vernietigd. Alleen Naturalis heeft aangegeven nog een borstvin te willen veiligstellen, maar verder blijft er op wat kleine stukjes na niets over van de walvis. Vrijdagmiddag was via een filmpje van Jan Roelof Witting van Rijkswaterstaat te zien hoe de toen nog levende walvis bij de kust van Vlieland was aangespoeld. Het gevaarte kon toen helaas niet meer gered worden en overleed enkele uren later.