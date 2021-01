Rotterdamse politiemedewerker (29) aangehouden voor misbruik van gearresteerde vrouw

In Rotterdam is maandag een arrestantenbewaker aangehouden op verdenking van ontucht. De 29-jarige man zou volgens de politie afgelopen augustus tijdens zijn werk een 22-jarige vrouwelijke arrestante hebben misbruikt in het cellencomplex.

De vrouw heeft na het misbruikt melding gedaan van het incident, waarna direct een onderzoek is ingesteld, meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag. De politiemedewerker is hierna door zijn werkgever buiten functie gesteld. Hij is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft bepaald dat de Rotterdammer twee weken langer blijft vastzitten.

‘Één-op-één-situatie’

Het slachtoffer was aanvankelijk bang dat haar melding niet serieus genomen zou worden en niet zou worden opgepakt omdat het een “één-op-één-situatie” was, zegt haar advocaat Peter Plasman. “Zij is opgelucht dat dat wel is gebeurd en hoopt dat de rechter dit incident te zijner tijd in haar eigen zaak zal meewegen.”

De vrouw zit momenteel nog in voorarrest in haar eigen zaak, aldus Plasman. Waarvoor ze vastzit, wil de advocaat niet zeggen. Het OM kan vanwege het lopende onderzoek geen verdere mededelingen doen over de misbruikzaak.

